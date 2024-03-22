МВФ погодив четвертий транш Україні на $880 млн
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно $880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.
Про це йдеться на сайті МВФ.
Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».
Транш надійде в Україну протягом 2—3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці гроші покриють важливі бюджетні видатки і допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.
- МВФ схвалив чотирирічний кредит для України минулого року. Програму скоординували з Європейським Союзом, США та іншими країнами «Великої сімки», які пообіцяли фінансову підтримку, щоб допомогти Україні покрити бюджетний дефіцит.
- 14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 мільйонів від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Ці кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.