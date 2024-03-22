ДніпроГЕС і теплоелектростанції ДТЕК після атаки серйозно пошкоджені

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У найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС вночі було два прямих влучання ракет — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, адже вона пошкоджена серйозно.

Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в коментарі «Радіо Свобода» повідомив, що одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

На місці працюють рятувальники. Вони гасять пожежі.

У пресслужбі групи ДТЕК повідомили про наслідки атак на теплоелектростанції. Там теж серйозні пошкодження. У Дніпропетровській області пошкоджені об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Там введені екстрені відключення. Також стабілізаційні відключення світла запровадили на Донеччині, Одещині, а також на території Полтавщини, Сумщини та Кіровоградщини.

Під час масованої атаки були поранені енергетики — на одній із ТЕЦ постраждали двоє працівників. Вони шпиталізовані.

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що обмеження енергопостачання ввели в різних регіонах України, але переважно на лівому березі Дніпра. Це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно.

Він додав, що «навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі». Кудрицький каже, що в енергосистемі уражені десятки магістральних об’єктів мережі. Масштаб уражень глобальний. Найважча ситуація в Харкові, там армія рф буквально намагалася знищити всі основні енергетичні обʼєкти, що живлять місто.

Аварійні відключення діють в 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській. Енергосистема отримує аварійну допомогу з 3 країн — Румунії, Словаччини та Польщі.