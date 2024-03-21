Петер Сіярто заявив, що Угорщина хоче відкрито співпрацювати з росією в секторах, які не потрапили під санкції

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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини

Угорщина готова відкрито обговорювати з росією співпрацю в тих секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій, — на відміну від деяких країн, що роблять це приховано.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає Радіо Свобода.

«У тих секторах, де немає санкцій, — так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, — ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі — відкрито», — сказав Сіярто.

Він також зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з росії в неєвропейські країни НАТО зросли.