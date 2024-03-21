У США заявили про нарощування Китаєм військового і ядерного арсеналу для вторгнення на Тайвань

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Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, яких не було з часів Другої світової війни. У США вважають, що є всі ознаки підготовки КНР до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Про це заявив керівник Індійсько-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно, передає Bloomberg.

Протягом останніх років оборонний бюджет Китаю зріс на 16% — до понад $223 мільярди. За три роки китайська Народно-визвольна армія додала понад 400 винищувачів, понад 20 великих військових кораблів, подвоїла запаси балістичних і крилатих ракет.

За словами адмірала, дії китайської армії вказують на їхню здатність вкластися в обраний Сі Цзіньпіном термін приєднати Тайвань до Китаю військовою силою, тобто до 2027 року.

Китайські військові відпрацьовують різні завдання, повʼязані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою.

Водночас розвідувальне співтовариство США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.

МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Тому на Тайвані планують із 2024 року збільшити термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю.