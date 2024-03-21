Генштаб: Минулої доби росія втратила чотири танки та 26 артсистем. Яка ситуація на фронті

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Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Сили оборони знищили чотири ворожих танки, 26 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 17 атак противника в районах Білогорівки, Золотарівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Роздолівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили пʼять атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах Бердичів, Семенівки, Тоненького, Первомайського, Нетайлового та Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 24 атаки в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог три рази атакував позиції українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони вдарила по десяти районах зосередження військових, озброєння та техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів ворога.

Орієнтовні втрати ворога в живій силі та військовій техніці такі: