Новий стрит-арт анонімного художника Бенксі у Лондоні зіпсували білою фарбою
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Victoria Jones / PA
Новий стрит-арт анонімного художника Бенксі на півночі Лондону зіпсували білою фарбою через два дні після його появи.
Про це пише The Guardian.
Бенксі зробив крону біля дерева з обрізаними гілками і намалював поруч людину з пульверизатором, на яку стікає зелена фарба. Робота розташована неподалік парку Фінсбері на півночі міста.
З моменту появи муралу навколо дерева та стіни встановили огорожу. Однак це не зупинило вандалів.
Шанувальники Бенксі, які відвідали мурал вже після того, як його зіпсували, описали своє розчарування, а один назвав це «безглуздим вандалізмом».
Місцева влада заявила, що вишневому дереву, крону навколо якого намалював Бенксі, було 40—50 років, і його здоровʼя погіршувалося. З дерева видалили верхні гілки, щоб спробувати зберегти його живим.
«Схоже, що дерево ожило, але в дещо фальшивому та синтетичному вигляді. І це досить непомітно для масивного дерева, я б сказав. Зараз весна, і це дерево мало б розпускатися листям, але Бенксі, мабуть, проїжджав повз і думав, як жалюгідно воно виглядає», — додав творець серіалу BBC Radio 4 «Історія Бенксі» Джеймс Пік.
- Анонімний художник Бенксі може розкрити своє справжнє імʼя через судовий позов. На його компанію подали до суду два колекціонери, бо компанія відмовилася підтвердити автентичність картини Monkey Queen («Королева-мавпа»).
- Бенксі — один із найвідоміших стрит-арт-художників у світі. Протягом усієї його карʼєри журналісти та шанувальники намагалися встановити його особу. У 2016 році вчені з Лондонського університету королеви Марії провели дослідження та підтвердили, що справжнє імʼя Бенксі — Робін Ганнінгем.
- Роботи Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. 2 грудня киянин вирішив зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі «Жінка в протигазі», а потім продати. Чоловіка затримали після того, як він зрізав графіті та загорнув у плівку. Проте завантажити роботу в машину він не встиг — зʼявилася поліція.