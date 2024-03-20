Литва виділить €35 мільйонів на чеську ініціативу з купівлі снарядів для України

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Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що Вільнюс виділив €35 мільйонів на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, щодо неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.

Наразі Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб і далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

The Wall Street Journal з посиланням на чеських посадовців зазначав, що Чехія знайшла постачальників у всьому світі, включно з країнами-союзницями росії.