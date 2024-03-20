Фінляндія усьоме стала найщасливішою країною світу
- Автор:
- Ліза Бровко
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JillWellington / Pixabay
Щорічний звіт World Happiness Report засвідчив, що сьомий рік поспіль Фінляндія здобуває собі звання найщасливішої країни світу.
Тим часом північні сусіди Фінляндії — Швеція, Данія та Ісландія — теж зберігають свої місця в першій десятці. Водночас США та Німеччина вперше зникли з двадцятки найщасливіших. Їхні місця (12 і 13) зайняли Коста-Рика та Кувейт.
Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.
Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:
- Фінляндія
- Данія
- Ісландія
- Швеція
- Ізраїль
- Нідерланди
- Норвегія
- Люксембург
- Швейцарія
- Австралія
- Нова Зеландія
- Коста-Рика
- Кувейт
- Австрія
- Канада
- Бельгія
- Ірландія
- Чехія
- Литва
- Велика Британія
Україна опинилася на 105 місці, тоді як минулоріч була на 92 місці.
На останньому місці майже традиційно залишається Афганістан (143 місце).
- Щорічну доповідь про щастя з 2012 року готує підрозділ ООН з пошуку рішень сталого розвитку у світі.