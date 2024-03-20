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Фінляндія усьоме стала найщасливішою країною світу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

JillWellington / Pixabay

Щорічний звіт World Happiness Report засвідчив, що сьомий рік поспіль Фінляндія здобуває собі звання найщасливішої країни світу.

Тим часом північні сусіди Фінляндії — Швеція, Данія та Ісландія — теж зберігають свої місця в першій десятці. Водночас США та Німеччина вперше зникли з двадцятки найщасливіших. Їхні місця (12 і 13) зайняли Коста-Рика та Кувейт.

Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.

Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:

Україна опинилася на 105 місці, тоді як минулоріч була на 92 місці.

На останньому місці майже традиційно залишається Афганістан (143 місце).