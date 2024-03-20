Фінляндія усьоме стала найщасливішою країною світу

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Щорічний звіт World Happiness Report засвідчив, що сьомий рік поспіль Фінляндія здобуває собі звання найщасливішої країни світу.

Тим часом північні сусіди Фінляндії — Швеція, Данія та Ісландія — теж зберігають свої місця в першій десятці. Водночас США та Німеччина вперше зникли з двадцятки найщасливіших. Їхні місця (12 і 13) зайняли Коста-Рика та Кувейт.

Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.

Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:

Фінляндія

Данія

Ісландія

Швеція

Ізраїль

Нідерланди

Норвегія

Люксембург

Швейцарія

Австралія

Нова Зеландія

Коста-Рика

Кувейт

Австрія

Канада

Бельгія

Ірландія

Чехія

Литва

Велика Британія

Україна опинилася на 105 місці, тоді як минулоріч була на 92 місці.

На останньому місці майже традиційно залишається Афганістан (143 місце).