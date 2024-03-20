Експрезидента Бразилії Болсонару підозрюють у фальсифікації даних про його вакцинацію від Covid
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- Ліза Бровко
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Andressa Anholete / Stringer / Getty Images
Бразильська поліція висунула звинувачення колишньому президенту Жаїру Болсонару за підозрою в шахрайстві — фальсифікації даних про вакцинацію від Covid-19 під час президентства.
Про це пише CNN.
Правоохоронці вважають, що ультраправий політик нібито наказав одному зі своїх найближчих помічників ввести недостовірні дані про вакцинацію в систему Міністерства охорони здоровʼя для нього та його дочки.
Найближчого помічника Болсонару, підполковника Мауро Сіда і ще 15 людей також підозрюють в участі у тій же схемі.
Водночас адвокат Жаїра Болсонару назвав звинувачення «абсурдним».
«Перебуваючи на посаді президента, він був повністю звільнений від надання будь-яких сертифікатів під час своїх поїздок», — додав він.
Торік бразильська поліція провела обшук і конфіскацію в будинку Болсонару в Бразиліа в цій справі. Тоді Болсонару сказав журналістам, що він не був щеплений від Covid-19 і що його картка вакцинації не була підроблена.
Жаїра Болсонару критикували у Бразилії та за кордоном за те, що він применшував серйозність коронавірусу і відмовляв людей робити щеплення.
- Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару також підозрюють у знущанні над горбатим китом під час відпустки в місті Сан-Себастьян.
- Крім переслідування китів, Жаїра Болсонару звинувачують у підриві бразильської демократії, у псуванні президентського палацу, привласненні коштовностей. Йому заборонено балотуватися на посаду президента до 2030 року.