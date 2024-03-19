У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ. Що там пропонують

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Міністерство оборони України

У Запоріжжі відкрився рекрутинговий центр для ЗСУ — другий в Україні. У центрі не вручатимуть повістки, а надаватимуть консультації про вакансії в армії та повний супровід до призначення на посаду.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Центр запрацював за адресою бульвар Центральний, 27. Тут усім охочим запропонують долучитися до Сил оборони України на низку різнопрофільних посад: операторів БпЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців з IT тощо.

«Наша мета — зробити так, щоб людина, яка хоче служити на конкретній посаді в конкретній військовій бригаді, справді туди потрапила», — заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Проєкт запровадили спільно з Міноборони України та Генштабом ЗСУ. Загалом у першому півріччі 2024 року планують відкрити 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах України.