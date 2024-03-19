Торік Spotify виплатив виконавцям рекордні $9 мільярдів роялті

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Стримінговий музичний сервіс Spotify виплатив рекордні $9 мільярдів роялті минулого року. Це майже втричі більше, ніж у 2017 році.

Про це компанія повідомила у своєму фінансовому звіті.

За даними сервісу, у 2023 році лише завдяки Spotify 1 250 виконавців заробили по понад мільйон доларів за запис і публікацію пісні. Багато з них є маловідомими артистами й не випустили жодного хіта.

Зазвичай для того щоб отримувати по мільйон доларів на рік лише від Spotify, виконавцям необхідно мати приблизно чотири-пʼять мільйонів слухачів або 20—25 мільйонів прослуховувань щомісяця.

Водночас 11 600 виконавців отримали понад $100 тисяч, а 66 тисяч — понад $10 тисяч. Більш ніж половина з цих 66 тисяч артистів походять із країн, де англійська мова не є основною. Це свідчить про зростання музичного розмаїття у світі.

Іспанська, німецька, португальська, французька та корейська лідирують серед інших мов, окрім англійської. Пісні гінді, індонезійською, пенджабською, тамільською та грецькою у 2023 році теж відчули величезне зростання популярності.

Незалежні артисти, або інді, уперше в історії Spotify отримали половину від усіх роялті — $4,5 мільярда.

Понад десять мільйонів людей хоча б раз завантажували на Spotify свою пісню, але в компанії прагнуть надавати фінансові можливості тим, хто розглядає музику як роботу, а не хоббі. За оцінками сервісу, на платформі є майже 225 тисяч митців-початківців, які подають певні надії. Вони регулярно створюють музику і працюють над збільшенням кола слухачів і шанувальників.

Минулого місяця у Spotify оголосили, що цьогоріч сервіс скасує оплату за пісні, які набирають менше тисячі прослуховувань на рік.

Spotify стверджує, що ця зміна принесе користь новим і професійним артистам, оскільки забезпечить їм орієнтовно мільярд доларів додаткового прибутку протягом наступних п’яти років.

За даними компанії, треки, які прослуховуються менше за 1 000 разів на рік, генерують дуже мало прибутку для своїх творців — у середньому $0,03 на місяць, чого замало, щоб оформити виплату дистрибʼютору.

Spotify, як і більшість інших стримінгових сервісів, на своїй платформі платить роялті за музику власникам прав. Сума, яку отримає правовласник, залежить від того, скільки прослуховувань набрала його музика та яку частку вона становила серед усіх прослуховувань на сервісі. Чистий прибуток від Premium-передплат і реклами на платформі розподіляють між артистами — це і є роялті.