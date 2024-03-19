Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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David B. Gleason / Flickr
Офіс генерального інспектора Пентагону запустив сайт, щоб надавати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю й обладнанням, що передають Україні.
Про це пише The Hill.
Сайт запустили в координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США й Агентством США з міжнародного розвитку. Він зʼявився на тлі того, що республіканці в Конгресі США продовжують затримувати фінансування для України й кажуть, що американська допомога Україні недостатньо відслідковувалась.
Сайт Ukraine Oversight інформує про роботу 20 американських агентств із нагляду — вони стежать за тим, щоб американську допомогу використовували за призначенням. На сайті також є контакти, за якими можна звернутися й повідомити про будь-які звинувачення в шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні американської допомоги.
Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також інформацію про війну росії в Україні та підтримку з боку США.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році США надали допомоги на $113,4 мільярда. На сайті також розмістили інформацію про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.
Виконувачка обовʼязків генерального інспектора Державного департаменту США Діана Шоу заявила, що «нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один». Вона каже, що сайт допоможе інформувати американських платників податків.
- В одному зі звітів Пентагон стверджував, що американські чиновники належним чином не відстежували військову допомогу для України. Водночас у Пентагону немає доказів того, що будь-яка зброя для ЗСУ використовувалася не за призначенням.