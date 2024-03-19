СБУ повідомила про підозри депутатці Держдуми рф та її спільниці через депортацію українських дітей

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Служба безпеки України повідомила про підозри депутатці Держдуми рф Яні Лантратовій та її спільниці Інні Варламовій, дружині голови партії «Справедлива росія» Сергія Миронова. Вони причетні до депортації українських дітей.

Про це пише СБУ.

Росіянки входять до близького оточення президента рф володимира путіна. За даними слідства, під час окупації Херсону Лантратова і Варламова примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини — новонароджену дівчинку і дворічного хлопчика.

Малюків вивезли до Москви нібито для «оздоровлення» в російських медустановах. Щоб оглянути дітей перед депортацією, Лантратова і Варламова прибули в Херсон під виглядом «офіційного візиту» представників рф.

СБУ

Слідство встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання. Після деокупації Херсону правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини — там знайшли фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до рф з підписами Лантратової та Варламової.

СБУ повідомила жінкам про підозру за порушення законів і звичаїв війни. Оскільки Лантратова і Варламова перебувають у росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

У розслідуванні ВВС і проєкту «Важные истории» раніше йшлося, що Інна Варламова та її чоловік Сергій Миронов удочерили однорічну Маргариту Прокопенко, яку вивезли з дитячого будинку на той час окупованого Херсону. Тоді Маргарита лікувалась від бронхіту в лікарні разом з дворічним Іллею Ващенком — обох дітей вивезли до Москви.

Журналісти уточнили, що імʼя дитини змінили на Марину Сергіївну Миронову. Маму Прокопенко позбавили батьківських прав, батько помер, але дівчинка має інших родичів.