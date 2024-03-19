Колишній військком Самбірщини задекларував шість квартир та новий Lexus. НАЗК підозрює його в незаконному збагаченні

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Ексначальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич задекларував 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. НАЗК вважає набуття цих статків необґрунтованим, оскільки подружжя придбало кілька квартир, ціна яких значно нижча ринкової, і загалом його доходи неспівставні з витратами.

Родина Бабичів задекларувала 8 377 000 гривень доходів:

1 836 000 — зарплата Сергія Бабича (у 2022 році його офіційна зарплата становила 636 тисяч гривень);

124 тисячі гривень — пенсія Сергія Бабича;

91 тисяча гривень — зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні;

6 312 000 гривень — спільний дохід подружжя від відчуження майна (продаж нерухомості та автівок: Toyota LC GRJ (2019 року) і Volkswagen E-Golf (2019 року).

Дружина Сергія, Ірина, при таких доходах придбала пʼять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце. Покупки здійснювалися протягом 2020—2022 років.

Згідно з декларацією Бабича, квартиру у Львові площею 70,4 кв. м його дружина придбала за мільйон гривень, а інші були значно дешевшими — у 2022 році обидві коштували по 600 тисяч гривень.

Найбільшим утримувачем нової сімейної нерухомості у 2023 році була донька Софія Бабич, яка у 2023 році стала власницею двох житлових будинків (259 м² за 700 тисяч гривень у Стрілковичах; 106 м² за 300 тисяч гривень у Самборі) та земельної ділянки (136 м² за 60 тисяч гривень у Самборі). Єдиний дохід дівчини — 13 тисяч гривень стипендії від Львівського національного університету. Усю нерухомість торік на неї переписав батько. У власності самого Бабича залишилось лише дві земельні ділянки.

Серед іншого, у 2023 році ексначальник районного ТЦК придбав автомобіль Lexus RX 350 за мільйон гривень, що є принаймні вдвічі дешевше від ринкових пропозицій на сайтах продажу авто.

Наразі це єдине авто Бабича, однак раніше він мав Toyota Land Cruiser та Volkswagen e-Golf. Також декларант зберігає заощадження готівкою — 1,7 мільйона гривень.

Частину майна, яке належить ексначальникові РТЦК та його дружині, придбав Іван Сімеон. Він є співвласником та керівником львівської фірми «Євробудкомплекс», яка займається торгівлею деревиною та будматеріалами, а також директором фірми «Зеніт Україна», що виготовляє металеві вироби на Самбірщині. У 2022 році Сергій Бабич позичав у нього $60 тисяч. Ще два обʼєкти нерухомості для Ірини Бабич придбав Михайло Качор, який займається виробництвом кормів для тварин на Самбірщині.

За даними судового реєстру, Сергій та Ірина розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна, але суд не задовільнив його.

НАЗК продовжує розслідування, спрямоване на встановлення можливих фактів корупції та незаконного збагачення. Відомо, що Сергія Бабича вже звільнили з посади.