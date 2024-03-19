Bloomberg: ЄС підготував законодавство, яке дозволить за доходи від російських активів купувати зброю для України

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів.

Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктами документів.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів ЄС, передбачають застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів. Це дозволить використати приблизно €3 мільярди на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Близько €260 мільярдів активів російського центрального банку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заблоковані країнами G7, ЄС і Австралією, причому більш як дві третини з них заблоковані в ЄС.

Фінансування стало особливо важливим, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а близько $60 мільярдів допомоги від США залишаються заблокованими в Конгресі.

Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб союзники по G7 розблокували заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні, повідомляє Bloomberg. Але Мальта, Люксембург і Угорщина висловилися проти плану президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати доходи, отримані від заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України.

Пропозиції будуть обговорені лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.