Кличко закликав журналістів передати правоохоронцям дані розслідування про ексначальника метрополітену Брагінського

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Журналісти проєкту Bihus.Info стверджують, що Київський метрополітен роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням колишнього директора Віктора Брагінського. Мер Києва Віталій Кличко закликав журналістів передати цю інформацію про Брагінського правоохоронним і антикорупційним органам.

«Прошу журналістів Bihus.Іnfo передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», — написав Кличко після того, як журналісти опублікували розслідування стосовно статків оточення Віктора Брагінського.

Зокрема, у звітах метрополітену журналісти виявили фірми, що нібито пов’язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і навіть ймовірною тещею Кривця, балериною. Журналісти стверджують, що її фірма отримала від Київського метрополітену понад мільярд гривень, проте деталі цього контракту метрополітен вирішив засекретити.