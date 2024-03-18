Сеул заявив, що КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою

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Reuters

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою. Йдеться про контейнери з боєприпасами та деяким іншим озброєнням, яке рф отримала від минулого року.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky News.

Шин заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізницю. Пхеньян, імовірно, отримав за це понад 9 тисяч контейнерів допомоги.

США в кінці лютого озвучували інші цифри — понад 10 тисяч контейнерів передала КНДР росії.