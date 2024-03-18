З прикордоння Сумщини евакуюють людей — росія посилює обстріли

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З прикордонних населених пунктів Охтирського району Сумської області шостий день поспіль триває евакуація місцевих мешканців. Росія посилила обстріли.

Про це повідомили в Національний поліції.

«Після систематичних авіаударів росіян виїжджають навіть ті, хто не планував покидати рідні місця. Місцеві кажуть, що залишатись тут більше неможливо. Ворог гатить по всьому, важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів», — написали там.

Правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які постійно перебувають під російськими обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

Лише за минулу добу росіяни завдали 463 удари по Сумській області. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Пошкоджені будинки, лікарня, бібліотека, дитячий садок.