Придністровʼя розслідує вибух на базі в Тирасполі як диверсію. Там кажуть про атаку FPV-дрона

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Вибух на військовій базі невизнаного Придністровʼя стався через атаку FPV-дрона — саме він 17 березня влучив у гелікоптер Мі-8, який стояв на авіамайданчику бази в Тирасполі.

Про це з посиланням на Слідчий комітет ПМР повідомляє державний Перший придністровський телеканал.

«17 березня приблизно о 12:09 невстановлена особа за допомогою FPV-дрона підірвала гелікоптер Мі-8 на авіаційному майданчику в Тирасполі. На місці виявили електричні двигуни, фрагменти рами, плат та живлення коптера», — сказано у повідомленні СК.

Проводиться експертиза. Розслідується диверсія.