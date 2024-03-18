Президент Венесуели Ніколас Мадуро став офіційним кандидатом на виборах у липні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро тепер офіційний кандидат від своєї партії на президентських виборах у липні. Він може перейти на третій термін поспіль.
Про це пише Associated Press.
Ніколас Мадуро прийняв висунення кандидатом від своєї правлячої Єдиної соціалістичної партії під час партійного зібрання в Каракасі, кажучи, що він має «підтримку народу». У партії заявили, що таке рішення підтримали понад 4 мільйони членів.
Головна суперниця Мадуро Марія Коріна Мачадо перемогла на первинних виборах опозиційної коаліції, набравши понад 90% голосів. Однак венесуельська влада дискваліфікувала її і заборонила обіймати державні посади на 15 років.
Нинішній президент Венесуели прийшов до влади в березні 2013 року після смерті попередника — Уго Чавеса. Якщо Мадуро виграє і цього разу, то залишиться при владі до 2031 року. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.
Торік США скасували деякі санкції щодо нафтового, газового та гірничодобувного секторів Венесуели, бо Мадуро домовився з опозицією працювати над виборчими умовами для рівних можливостей для всіх.
Утім, коли Верховний суд Венесуели підтримав заборону Мачадо обіймати держпосади, адміністрація Байдена припинила часткове скасування санкцій.
- Президент Венесуели Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтове багатство. Окрім цього, він неодноразово заявляв про свою підтримку росії та звинувачував США у вторгненні в Україну. Наприклад, він уже встиг привітати путіна з «перемогою» на псевдовиборах президента рф.