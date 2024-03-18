У Румунії будують найбільшу в Європі базу НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У Румунії розпочали будувати найбільшу європейську базу НАТО площею майже три тисячі гектарів, яка зможе розмістити десять тисяч військових та їхні родини. Після такого розширення база «Михаїла Коґельничану» перевершить базу «Рамштайн» у Німеччині.
Про це пише Euronews.
На проєкт заклали €2,5 мільярда. Він включає злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини і лікарню.
Роботу розпочали зі створення базової інфраструктури, як-от підʼїзних шляхів та електромережі. Потім розпочнуть будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує. Їх зʼєднають.
Розширення бази «Михаїла Коґельничану» має зміцнити східний фланг НАТО.
- Президент Румунії Клаус Йоханніс вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО. Він вважає, що Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.