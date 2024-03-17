Телескоп «Хаббл» помітив сильну штормову погоду на Юпітері
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / Hubble & NASA
Космічний телескоп «Хаббл» відстежує штормову погоду на гігантській планеті Юпітер. На ній тривають циклони, антициклони, зсув вітру та найбільший шторм у Сонячній системі — Велика червона пляма.
Про це пише Європейське космічне агентство.
На першому фото видно Велику червону пляму — вона достатньо велика, щоб поглинути Землю. Унизу праворуч, на південнішій широті є обʼєкт, який іноді називають Червоною плямою — молодшою. Цей антициклон — результат злиття штормів у 1998 і 2000 роках, і вперше він став червоним у 2006 році, а в наступні роки повернувся до блідо-бежевого кольору. Цьогоріч він знову дещо зачервонився. Що саме вплинуло на пляму — точно не відомо.
На протилежній півкулі планети теж спостерігається штормова активність. Декілька штормів, темно-червоний циклон і червонуватий антициклон зʼявляються поруч один з одним праворуч від центру планети. Ближче до лівого краю зображення видно супутник Іо — найбільш вулканічно активне тіло в Сонячній системі, попри його невеликий розмір.
- На початку лютого місія NASA Juno показала зображення супутника Юпітеру — Іо. Улітку 2021 року апарат «Юнона» сфотографував супутник Юпітеру Ганімед. Пізніше передав на Землю знімки південної півкулі Юпітеру та фото циклонів поблизу Південного полюса.