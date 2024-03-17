«Немає лімітів». Макрон розповів про нову стратегію Франції щодо війни в Україні й підготовку Європи до різних сценаріїв

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Президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю українським журналісткам Наталії Мосейчук та Наталії Галушці розповів про стратегічну позицію Франції, відсутність лімітів у допомозі Україні й новий імпульс на рівні Європи.

У новому інтервʼю Емманюель Макрон продовжив лідерську риторику про готовність Франції підтримувати Сили оборони України та намір донести країнам Заходу, що вони повинні ще більше допомагати Києву і водночас посилювати власну оборону. Президент неодноразово повторив, що єдиний агресор зараз — це росія, і саме вона є загрозою.

Зміни в ставленні Макрона до путіна

У період з 2017 до 2022 року Емманюель Макрон багато спілкувався з путіним на міжнародних зустрічах для досягнення миру в Україні й дотримання Мінських угод. Франція намагалася залучити путіна до діалогу, допоки це було можливо. Потім настала нова фаза — після сцен воєнних злочинів у Бучі у Франції сталися зміни. Емманюель Макрон разом із союзниками домоглися нових санкцій проти росії.

Однак, за словами французького президента, якщо путін зараз йому зателефонує, то він підніме слухавку, щоб вислухати його пропозиції. Наразі Макрон позиціонує роль як Франції як нерва війни, який надає все необхідне Україні й водночас сприяє деескалації для створення сталого миру.

Емманюель Макрон вважає росію імперіалістичною країною з авторитарним режимом.

Макрон і війна в Україні

Президент Франції вважає, що зараз ситуація як ніколи складна, є «дуже великі втрати з обох боків». Росія зорганізувалася у війні, має довгострокову перспективу й перевела економіку на військові рейки. Тим часом на міжнародній арені є невизначеність щодо подальших перспектив.

«Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, то чому ми повинні казати, що в нас вони є?» — заявив Макрон.

І додав: росія не має виграти війну. Тому Франція підтримуватиме Україну. Також Франція хоче, аби росія не мала такої стратегічної визначеності.

«Не буде миру в Європі, якщо Україна буде змушена капітулювати.... І я вважаю, що стратегічно не треба нічого виключати, але це не означає, що я хочу цього», — зазначив він.

«Єдність заради ефективності»

Емманюель Макрон розглядає єдність усередині Європи як визначально важливий чинник для досягнення результату, на який вона працює. Між Францією та Німеччиною були розбіжності в позиціях з першого дня повномасштабної війни, зокрема через різну політичну й стратегічну культуру.

«Ми дбали про єдність Європи увесь час, я зробив усе, щоб зберегти одностайність, хоча путін розраховував на зворотне. У березні 2022 були різні позиції про членство України в ЄС... Німеччина надає велику частку допомоги Україні, ми повинні використовувати нашу взаємосумісність і вигравати від цього», — наголосив Макрон.

Загроза від росії

«Так, Франція готова до загрози з боку росії, проте Франція не йшла до ескалації, а хто в цій ситуації агресор, то це росія. Росія — агресор. Це росія всім загрожує», — сказав французький лідер.

За його словами, Європа повинна нести колективну відповідальність і бути готовою до викликів, і якщо буде черговий виток ескалації з боку росії, «ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та Європи. Але Франція ніколи не буде ініціатором агресії».

Франція, ядерна зброя та Україна

Емманюель Макрон зазначив, що Франція має позицію щодо ядерного стримування, вона незмінна. Водночас росія вдається до погроз щодо використання ядерної зброї.

«Ця війна розпочалася десять років тому, це нові умови й новий контекст, ми повинні надати Україні додаткові гарантії безпеки, календар військової допомоги, щоб Україна йшла впевнено, допоки перемовини стануть можливі, це буде фундаментальна дискусія — основоположна цінність, — сказав Макрон і додав: — Українці мають бути в сильній позиції, коли вестимуть переговори про сталий мир».

Можливість зміни політичного курсу США

«В інтересах Штатів підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, бо в Україні вирішується доля міжнародного права та ліберальної демократії», — заявив президент.

Емманюель Макрон переконаний: США не зможуть розраховувати на вплив у світі, якщо вони полишать Україну в такій ситуації. Стратегічний інтерес Америки — підтримувати Україну та бути поруч з Європою.

Водночас він вважає, що Європі потрібно готуватися до різних сценаріїв, адже Україна — це екзистенційне питання, оскільки в разі її програшу ні про яку європейську безпеку не буде й мови.

«Нам треба переконувати всі європейські країни вибудовувати власну оборонну потугу. В Україні вирішується доля Європи: чи буде вона впливовою силою у світі політично й дипломатично», — підкреслив Макрон.

Олімпійські ігри й росіяни

Індивідуальні російські спортсмени зможуть виступати на Олімпійських іграх у Парижі цьогоріч. Емманюель Макрон пояснив це рішеннями Міжнародного олімпійського комітету, яким Франція слідує, а ще меседжем миру: «Я хочу, щоб світ почув меседж миру й толерантності, але він не поступатиметься силою тому меседжу, що Україна має відновити територіальну цілісність». За російськими спортсменами стежитимуть, щоб вони «не скористалися ситуацією».

«Не думаю, що російський народ підтримує кремлівський режим, тому нам треба з думкою про майбутнє бачити різницю між російським народом і керівництвом рф», — додав Макрон.

Франція проситиме росію зупинити вогонь на час Олімпійських ігор — 2024.

Контекст

Риторика Емманюеля Макрона посилюється на тлі затримок з допомогою від США. Останній пакет військової підтримки Україна отримала 12 березня на $300 мільйонів, однак ці гроші знайшлися тільки завдяки економії в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї. Перед цим пакет був ще у грудні. Наразі у США завис $61 мільярд допомоги Україні.

Про необхідність єдності Європи й створення нею власної сильної армії Макрон говорить ще з 2017 року. Мета — бути незалежними від військової міці США. Нині ця мета актуалізувалася через ситуацію з Україною. Разом з цим Франція намагається взяти на себе роль лідера в ЄС. Традиційно за це конкурували Франція і Німеччина. Тепер Емманюель Макрон користується нерішучістю німецького канцлера Олафа Шольца, зокрема його відмовою передавати Україні ракети Taurus.