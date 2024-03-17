В Ісландії вивергається вулкан — учетверте від грудня

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На півдні Ісландії оголосили надзвичайний стан через чергове виверження вулкана на півострові Рейкʼянес — воно вже четверте з грудня 2023 року.

Про це передає BBC.

Лава досягла східного рубежу оборони навколо евакуйованого міста Гріндавік. Водночас лава поки що не дійшла до головного міжнародного аеропорту, який розташований на північний захід від Гріндавіка.

Нинішнє виверження стало найпотужнішим за останній час. На відео з місця події видно клуби диму та яскраву магму, що сочиться та вирує з отворів у землі. Лава може вилитися в море, але цього може не статися, якщо вулканічна активність зменшиться.

Повітряний простір Ісландії наразі залишається відкритим.

Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє на півострові Рейкʼянес спостерігалася вулканічна активність 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.

Тепер же виверження на півострові Рейкʼянес стало сьомим з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.