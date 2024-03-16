Захід планує заблокувати польоти Iran Air до Європи через співпрацю Тегерану з Москвою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Videvo
Нові санкції проти Ірану, які планують оголосити за військову допомогу Тегерану Москві, імовірно, передбачатимуть заборону польотів головного іранського авіаперевізника Iran Air до Європи.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця США.
Вважається, що Тегеран може й надалі надавати росії велику кількість потужних балістичних ракет класу «земля — земля» для використання у війні в Україні. Тому Захід розглядає варіанти тиску на Іран, які б цьому запобігли.
Американський посадовець підтвердив агенції, що один з варіантів санкцій, які розглядає G7, «призведе до припинення рейсів Iran Air, іранського флагманського державного перевізника, до Європи».
- 21 лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шість джерел, серед яких три іранські, написало, що Іран відправив росії 400 балістичних ракет класу «земля — земля». Ішлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові Zolfaghar. Поставки нібито почалися на початку січня, було вже щонайменше чотири передачі.
- 22 лютого у Вашингтоні заявили, що не мають підтверджень передачі Іраном ракет. Проте переговори між Іраном і рф щодо ракет активно просуваються.