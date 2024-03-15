Збитки «Укрзалізниці» на 117 мільйонів: ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство інфраструктури
Судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, причетним до заволодіння 117 мільйонами гривень «Укрзалізниці».
Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Адвокату, якого підозрюють у співорганізації злочину, встановили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень застави.
Іншого підозрюваного теж помістили під варту з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави.
Загалом у справі про заволодіння грішми «Укрзалізниці» підозрюють сімох людей. Їм закидають схему постачання кабельно-провідникової продукції «Укрзалізниці» за завищеними цінами.
У 2021—2023 роках у тендерах «Укрзалізниці» на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли компанії, які постачали товари за цінами, вищими від ринкових.