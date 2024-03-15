Батька підлітка, який застрелив у школі США чотирьох людей, визнали винним у ненавмисному вбивстві

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Суд у США визнав винним у ненавмисному вбивстві Джеймса Крамблі — батька підлітка, який в листопаді 2021 року влаштував стрілянину в школі й убив чотирьох учнів. Його дружину Дженніфер Крамблі раніше визнали винною за тими ж звинуваченнями.

Про це пише CNN.

Тепер Джеймсу Крамблі загрожує до 15 років увʼязнення, слухання його вироку призначили на 9 квітня.

Слідство стверджує, що подружжя Крамблів ігнорували ознаки агресії у свого сина, що були напередодні стрілянини. Жінка проявила «грубу недбалість» — дала зброю своєму синові-підлітку і не забезпечила його належним лікуванням, попри тривожні ознаки. Перед стріляниною її син скаржився на галюцинації, а в день трагедії малював жорстокі малюнки у школі — батьки відмовились забрати його додому, попри прохання вчителів. До цього ж за тиждень до стрілянини на День подяки батько хлопця подарував йому напівавтоматичний пістолет Sig Sauer.

Джеймс і Дженніфер Крамблі.

Стрілянина сталася 30 листопада 2021 року, але батьків хлопця знайшли та затримали лише вранці 4 грудня в Детройті. Поліція оголосила їх у розшук, оскільки Крамблі не зʼявилися на судове засідання, де мали розглядати обвинувачення проти них. Адвокат подружжя заявляв, що вони покинули місто «заради власної безпеки» та планували добровільно здатися. Але в поліції Детройту ознак, що подружжя хоче бути знайденим, не побачили.

Прокурор округу Окленд Карен Макдональд наголосила, що батьків стрілка судять не за те, що зробив їхній син, а за «грубу недбалість», яка призвела до людських жертв.

Самого ж стрілка, якому вже виповнилося 17 років, у грудні 2023 року засудили до довічного увʼязнення. Хоча на момент нападу йому було 15 років, його судили за кримінальним законодавством для дорослих.