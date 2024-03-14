До скороченої версії «Оскара» додадуть фрагмент із нагородженням «20 днів у Маріуполі»

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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук планує створити й розповсюдити оновлену скорочену телеверсію церемонії вручення премії «Оскар», де буде перемога українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

Про це повідомляє Deadline.

Це рішення академія ухвалила після того, як «Суспільне», яке цьогоріч транслювало церемонію в Україні, висловило обурення організаторам «Оскара-2024» — The Walt Disney Company Limited — у тому, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили до скороченої телеверсії нагородження.

Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Нагородження фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.

Disney на запит Української служби «Голосу Америки» пояснила, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили в міжнародну телеверсію премії «Оскар» насамперед через часові обмеження, які передбачають, що коротка версія шоу має тривати 90 хвилин. Представники Disney написали, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще за кілька тижнів до церемонії.

Пізніше до керівництва Disney звернулася й Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення — також з проханням оновити скорочену телеверсію церемонії так, щоб у ній зʼявився фрагмент із нагородженням «20 днів у Маріуполі». У Нацраді заявили, що ознайомилися з поясненнями студії про попереднє планування скороченої версії та «гадають, що воно цілком могло би бути лише попереднім».