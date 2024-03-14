Rheinmetall хоче збудувати щонайменше чотири заводи в Україні

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

Про це повідомляє Agence France Press.

«Зараз Україна є для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал €2–3 мільйони у продажах на рік», — сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів компанії за 2023 рік.

У AFP зазначають, що незабаром відбудеться закладка заводу, але поки невідомо, де саме. Його побудуть за зразком німецького заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів.