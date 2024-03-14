Rheinmetall хоче збудувати щонайменше чотири заводи в Україні
- Автор:
- Олександра Амру
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.
Про це повідомляє Agence France Press.
«Зараз Україна є для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал €2–3 мільйони у продажах на рік», — сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів компанії за 2023 рік.
У AFP зазначають, що незабаром відбудеться закладка заводу, але поки невідомо, де саме. Його побудуть за зразком німецького заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів.
- Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні 2023 року «Укроборонпром» і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні.
- Rheinmetall також планує запустити виробництво бронетехніки в Україні вже у 2024 році — першими будуватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.