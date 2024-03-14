На фронті почалися ротації

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Getty Images / «Бабель»

На південному та східному фронтах командування запустило процес ротації військових частин ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

«Це дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. Під час роботи ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових здібностей наших бригад», — повідомив головком ЗСУ.

Сирський також розповів, що він прибув на Запорізький напрямок та провів роботу у бригадах, які тримають оборону.

«Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів», — написав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в цих умовах надійний захист військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.