На фронті почалися ротації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
На південному та східному фронтах командування запустило процес ротації військових частин ЗСУ.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.
«Це дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. Під час роботи ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових здібностей наших бригад», — повідомив головком ЗСУ.
Сирський також розповів, що він прибув на Запорізький напрямок та провів роботу у бригадах, які тримають оборону.
«Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів», — написав Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в цих умовах надійний захист військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим президент говорив про необхідність змін. Пізніше він призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ, ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк, а потім призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.