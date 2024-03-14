SpaceX сьогодні проведе третій випробувальний запуск космічного корабля Starship
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Американська компанія SpaceX готується до третього експериментального запуску двоступеневої космічної системи Starship, до якої входять однойменний космічний корабель і надважка ракета-носій Super Heavy. Корабель мають запустити вже о 15:10 за київським часом — погодні умови це дозволяють.
Про це повідомляє SpaceX.
Ліцензію на випробування видало Федеральне управління цивільної авіації США. Тривалість часового вікна для запуску — 110 хвилин. Цього разу корабель полетить за новою траєкторією і приводниться в Індійському океані.
Компанія хоче провести нові тести. Зокрема, спалити двигун у космосі та при цьому забезпечити максимальну безпеку населення на Землі.
Третій випробувальний політ має врахувати досвід попередніх польотів. SpaceX ставить для себе амбітні цілі. Компанія хоче успішно підняти двоступеневу космічну систему Starship, відкрити та закрити стулки відсіку корисного навантаження корабля, а ще повторно перезапустити двигун Raptor і забезпечити керований спуск. Трансляцію запуску Starship можна подивитись тут.
- Успішний запуск ракети Starship знаменує собою велике досягнення в амбітних планах SpaceX зі створення багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти екіпаж і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і далі. Ракета Starship є ключовим компонентом бачення SpaceX щодо міжпланетних досліджень і поселення людей на інших планетах. Досягнення SpaceX у запуску ракети Starship на орбіту підкреслює прагнення компанії розширювати межі космічних технологій та присутність людства в космосі.
- Перший тестовий запуск ракети Starship відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск відбувся в листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок із космічним кораблем несподівано перервався.