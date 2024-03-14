Менопауза в деяких видів китів збільшила тривалість їхнього життя і дозволила довше опікувати нащадків
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Дослідники виявили, що наявність менопаузи подарувала самкам деяких видів китів додаткові 40 років життя. З настанням менопаузи самки косаток, малих косаток, білух, гринд короткоплавцевих і нарвалів піклуються про своїх родичів і захищають їх — це підвищує виживання виду.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.
Менопауза — це рідкісне явище, яке зустрічається лише в кількох видів ссавців. Це люди, шимпанзе і деякі види китів.
У новому дослідженні, присвяченому біології пʼяти видів китів, дослідники кажуть, що менопауза дала цим тваринам еволюційну перевагу. Завдяки менопаузі старші самки цих видів китів не можуть бути вагітними одночасно з молодшими самками групи — завдяки цьому кити уникають конфліктів за ресурси, які можуть завдати шкоди потомству.
Під час дослідження вчені порівняли тривалість життя 32 китів і виявили, що самки 5 видів, у яких настає менопауза, жили приблизно на 40 років довше за інших зубатих китів. Біолог з Університету Ексетера Семюель Елліс, який керував дослідженням, каже, що менопауза у китів могла виникнути з тих самих причин, що й у людей.
У переважної більшості видів самки фертильні протягом усього життя. Ця модель має сенс з точки зору природного відбору — що більше потомства самка вирощує протягом свого життя, то більше копій її генів передається майбутнім поколінням. Навіть довгожителі серед ссавців зазвичай відповідають цій моделі: слонихи, наприклад, залишаються фертильними до 60 років.
А ось косатки, малі косатки, білухи, гринди короткоплавцеві та нарвали не відповідають цій моделі. Наприклад, самки косаток зазвичай розмножуються приблизно до 40 років, але можуть доживати до 90 років.
Дослідники кажуть, що «бабусі»-косатки допомагають своїм нащадкам, забезпечуючи їх їжею і захистом. Нащадки з живою «бабусею» виживають краще за тих, у яких її немає. Коли у китів виникає дефіцит ресурсів, дорослі самки в менопаузі очолюють свою групу — це свідчить про екологічні знання, які дозволяють їм вести свою групу до ресурсів.
Самки китів у менопаузі ловлять рибу і розкушують її навпіл, щоб поділитися їжею з членами сімʼї або групи. Така поведінка набагато рідше зустрічається у молодших самок і майже ніколи у самців.
Той факт, що зараз відомо лише про п’ять видів китів, у яких розвинулася менопауза, свідчить про те, що цю перевагу можна отримати лише за певних обставин. Професор Елліс припускає, що виду потрібне особливе соціальне життя, в якому самки залишаються в групі тривалий час і тісно повʼязані з молодшими членами групи.
За словами професорки кафедри народонаселення йохорони здоровʼя Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ребеки Сір, яка не брала участь у дослідженні, ці результати також можуть означати, що менопауза в людей виникла для того, аби народити на світ чуйних бабусь і зменшити репродуктивну конкуренцію між поколіннями. Однак ця теорія потребує додаткових досліджень.