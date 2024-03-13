У Сумах з-під завалів дістали тіла двох людей. У Кривому Розі кількість жертв зросла до пʼяти

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Telegram / ДСНС України

Росія завдала ударів по Кривому Розі на Дніпропетровщині та по Сумах. В обох містах є загиблі й постраждалі, а також руйнування житлових багатоповерхових будинків. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Суми

Російські окупанти вранці 13 березня атакували пʼятиповерхівку в Сумах ударним дроном Shahed. Наразі рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих людей. У місті зараз вісім постраждалих.

Раніше ДСНС врятували з-під завалів десятьох людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Деблокація триває, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди.

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Кривий Ріг

Росіяни також атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Пізно ввечері 12 березня вони завдали ракетного удару, через який загинули пʼятеро людей. Спочатку було відомо про трьох жертв, потім у лікарні померла одна з постраждалих, а під завалами будинку виявили тіло чоловіка.

Загалом у Кривому Розі постраждали 43 людини, зокрема 12 дітей. Четверо дорослих і двоє дітей перебувають у лікарні у важкому стані.

У місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, два дитячі садочки та дві школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад.