Польща депортувала двох українських журналістів після зйомки її торгівлі з росією

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Інформаційне агентство Район.in.ua заявила про депортацію Польщею двох його журналістів, які розслідували вантажні перевезення на російсько-польському кордоні.

Про це йдеться на сайті медіа.

Редактора Юрія Конкевича і відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня, коли вони фіксували перетин кордону вантажівками між Калінінградською областю рф і Польщею.

Поліцейські відібрали в медійників два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, картки памʼяті, мікрофони, павербанки, обшукали автомобіль без згоди. З рюкзака в авто забрали редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, світлове обладнання та особисті речі.

У Район.in.ua додають, що польські правоохоронці на місці видалили деякі зафіксовані докази та відмовили у проханні журналістів звʼязатися з консулом, редакцією чи родичами, не пояснюючи причин.

Редакційним завданням журналістів було дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і зʼясувати, який транспорт перетинає кордон (російський чи польський). У планах також було поспілкуватися з очевидцями й експертами, щоб оцінити масштаби торгівлі.

«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю рф, щоб побачити, як через Польщу в Європу досі йдуть газ і зерно з росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД. Польська поліція затримала нас і вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, і видворила», — розповів журналіст Юрій Конкевич.

Причиною затримання, за словами поліцейських, стало те, що журналісти довго фотографували критичну інфраструктуру — російські вагони зі скрапленим газом.

Директор медіа Ігор Денисевич додав, що редакція самостійно почала процес оскарження депортації. Юрію Конкевичу й Олександру Пілюку заборонили відвідувати країни Шенгенської зони на пʼять років.

Редакція Район.in.ua звертається до Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України, абі ті направили звернення до Асоціації польських журналістів та Міжнародної і Європейської федерації журналістів для захисту прав журналістів Юрія Конкевича й Олександра Пілюка.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) Юрій Конкевич додав, що вони повернулися в Україну вночі з 9 до 10 березня.

«Вилучення частини техніки — смартфонів і фотоапарата — задокументовано. Більша частина техніки була не при нас, а в машині. Її доля невідома. Особисті речі повернули за кілька днів з водіями, у рюкзаках техніки не було», — сказав він.

За його словами, рішення про депортацію ухвалили, базуючись на приписі польського Агентства внутрішньої служби безпеки (ABW), мовляв, ці медійники загрожують національній безпеці Польщі. Прикордонники ж сказали, що самі обґрунтування є секретними.

Після затримання журналістів допитували різні польські служби. Спочатку зібрали свідчення, потім був допит із протоколом.

Затримання українських журналістів у Польщі

Наприкінці лютого польські правоохоронці затримали на кілька годин журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом із його оператором на польсько-білоруському кордоні. Медійник знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю. За словами Ткача, поліцейські «почали хапати камери й обшукувати машину», забрали картки памʼяті з камер, телефони й документи, а потім був допит. Ані журналісту, ані оператору теж не дозволяли ні з ким звʼязатися. Їм повернули речі, але виявилось, що частину відзнятого матеріалу видалили.

Пізніше поліція Польщі заявила, що начебто інформація про затримання журналіста з України є неправдивою. А згодом спростувала свою заяву і додала, що правоохоронці вжили заходів, щоб встановити особи людей — мається на увазі Михайло Ткач та його оператор, бо їхня присутність у прикордонній зоні стурбувала мешканців.