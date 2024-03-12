Президент Румунії Клаус Йоханніс балотуватиметься на посаду генсека НАТО
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив, що балотуватиметься на посаду генерального секретаря НАТО.
«Зараз ми в такому безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур», — заявив Йоханніс.
Президент Румунії наголосив, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію. Тому Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусіях та рішеннях, що ухвалюються в Альянсі.
Йоханніс каже, що маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, НАТО зможе ухвалювати найкращі рішення. Усе це вплинуло на його рішення балотуватися на посаду генсека Альянсу.
- Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Його повноваження продовжили, оскільки країни-члени НАТО не дійшли компромісу щодо наступника — для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу. Столтенберг обійматиме посаду генсека до жовтня 2024 року.
- Найбільш імовірним кандидатом на посаду наступного генсека НАТО вважають премʼєра Нідерландів Марка Рютте. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі, зокрема через позицію Угорщини й Туреччини.