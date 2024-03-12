Перший корабель з гуманітарною допомогою вирушає до Гази

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З порту Ларнаки на Кіпрі вийшов благодійний корабель Open Arms, який буксує баржу з майже 200 тоннами продовольства (борошно, рис, протеїн) до Гази.

Про це пише World Central Kitchen.

Організація працює з Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Кіпром і міжнародним співтовариством, щоб відкрити морський коридор до сектора Гази, аби тамтешні мешканці отримували їжу та іншу гуманітарну допомогу.

«Разом із нашими партнерами в Газі ми будуємо причал, який використовуватимемо для розвантаження допомоги перед завантаженням її на вантажівки, які доставлятимуть їжу», — додали у World Central Kitchen.

Ця ініціатива є окремою від плану США побудувати поблизу узбережжя Гази плавучий пірс для доставки гумдопомоги.