Перший корабель з гуманітарною допомогою вирушає до Гази
- Автор:
- Ліза Бровко
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З порту Ларнаки на Кіпрі вийшов благодійний корабель Open Arms, який буксує баржу з майже 200 тоннами продовольства (борошно, рис, протеїн) до Гази.
Про це пише World Central Kitchen.
Організація працює з Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Кіпром і міжнародним співтовариством, щоб відкрити морський коридор до сектора Гази, аби тамтешні мешканці отримували їжу та іншу гуманітарну допомогу.
«Разом із нашими партнерами в Газі ми будуємо причал, який використовуватимемо для розвантаження допомоги перед завантаженням її на вантажівки, які доставлятимуть їжу», — додали у World Central Kitchen.
Ця ініціатива є окремою від плану США побудувати поблизу узбережжя Гази плавучий пірс для доставки гумдопомоги.
- Армія США направила корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс, через який палестинцям доставлятимуть гуманітарну допомогу. Газа перебуває під блокадою ізраїльського флоту з 2007 року, коли ХАМАС взяв контроль над анклавом. Там немає портової інфраструктури.