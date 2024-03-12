FT: Україна може в липні отримати першу частину доходів від заморожених російських активів

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Брюссель наполягає на тому, щоб Україна отримала €2—3 мільярди доходів від заморожених російських активів цьогоріч на тлі зменшення фінансової підтримки Києва.

Про це пише Financial Times.

Європейська комісія готує план арешту прибутків, повʼязаних із санкціями проти росії, отриманих центральним депозитарієм цінних паперів Euroclear. Там зберігається значна частина із заморожених у ЄС €200 мільярдів.

Якщо держави-члени ЄС схвалять план, то перший грошовий транш України може отримати вже в липні. Єврокомісія напрацює пропозицію до саміту лідерів ЄС, що має відбутися наступного тижня.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати гроші на військову підтримку Україні, а не на повоєнну реконструкцію, як передбачалося спочатку. Це стало спірним питанням для деяких столиць.

Наразі заморожені €190 мільярдів російських активів у Euroclear принесли €3,85 мільярда прибутку. Залежно від процентний ставок, Україна цього року отримає від двох до трьох мільярдів євро. До 2027 року загальний прибуток, виведений з Euroclear, може сягнути €20 мільярдів.

Financial Times ознайомилася з чернеткою внутрішньої пропозиції Єврокомісії. Там йдеться, що Брюссель може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів, якими володіє Euroclear, і перерахувати їх до бюджету ЄС. А потім ці гроші щоквартально або двічі на рік можуть передавати Україні. Ця пропозиція потребує остаточного схвалення комісії та підтримки держав-членів.

Відомо, що будь-які такі плани ЄС не застосовуватися заднім числом, тому €4 мільярди прибутку, які вже накопичені, зберігатимуться в Euroclear здебільшого для покриття витрат на судові процеси з росією.