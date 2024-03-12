Президент підписав закон про доброчесне лобіювання. Це остання вимога для початку перемовин про вступ у ЄС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про лобізм, ухвалення якого було фактично останньою з вимог Єврокомісії для початку перемовин про вступ України в ЄС.
Про це свідчить картка законопроєкту № 10337.
Зауважимо, що цей закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.
Документ, зокрема, пропонує визначити:
- термінологію у сфері лобіювання;
- права й обов’язки субʼєктів лобіювання;
- методи впливу;
- правила етичної поведінки субʼєктів лобіювання;
- створення Реєстру прозорості, держателем і адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;
- порядок реєстрації в Реєстрі прозорості та винятки з нього;
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);
- звітність субʼєкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
- механізми контролю за діяльністю субʼєктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Голова НАЗК Олександр Новіков каже, що законопроєкт передбачає створення прозорого ринку лобіювання.
«Очевидно, що він існує і зараз, але перебуває в тіні, що породжує корупційні ризики. Ми після кожних виборів викидаємо на смітник людей, які можуть легально і прозоро представляти публічний інтерес різних бізнесових і соціальних груп, бо немає врегульованого ринку лобіювання. А ті ж бізнес-асоціації наразі не мають унормованого механізму, щоб лобіювати свої інтереси. Документ покликаний це змінити, встановивши зрозумілі правила гри», — пояснив він в інтервʼю Forbes.
Інша мета — підсилити громадські організації й дати їм законні механізми адвокації своїх ініціатив.