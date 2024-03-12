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Президент підписав закон про доброчесне лобіювання. Це остання вимога для початку перемовин про вступ у ЄС

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про лобізм, ухвалення якого було фактично останньою з вимог Єврокомісії для початку перемовин про вступ України в ЄС.

Про це свідчить картка законопроєкту № 10337.

Зауважимо, що цей закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Документ, зокрема, пропонує визначити:

Голова НАЗК Олександр Новіков каже, що законопроєкт передбачає створення прозорого ринку лобіювання.

«Очевидно, що він існує і зараз, але перебуває в тіні, що породжує корупційні ризики. Ми після кожних виборів викидаємо на смітник людей, які можуть легально і прозоро представляти публічний інтерес різних бізнесових і соціальних груп, бо немає врегульованого ринку лобіювання. А ті ж бізнес-асоціації наразі не мають унормованого механізму, щоб лобіювати свої інтереси. Документ покликаний це змінити, встановивши зрозумілі правила гри», — пояснив він в інтервʼю Forbes.

Інша мета — підсилити громадські організації й дати їм законні механізми адвокації своїх ініціатив.