Президент подякував усім, хто працював над фільмом «20 днів у Маріуполі»

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Президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над документальним фільмом «20 днів у Маріуполі» і здобула премію «Оскар». Також він висловив вдячність усім журналістам у світі, які «розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу» і роблять це.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких досі утримують у нелюдських умовах», — наголосив президент.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

Ще до «Оскару» фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання.