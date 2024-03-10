США евакуює своє посольство на Гаїті через різке збільшення бандитизму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Посольство США на Гаїті розпочало евакуацію частини свого персоналу через посилення бандитського насильства в країні.
Про це повідомляє The Hill.
«Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства», — йдеться в заяві посольства.
Нині премʼєр-міністр Гаїті Аріель Анрі перебуває в Пуерто-Ріко і не може повернутися до своєї країни через погрози «громадянської війни» з боку бандитських угрупувань.
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Анрі минулого тижня. Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони обговорили «триваючу політичну, безпекову та гуманітарну кризу на Гаїті».
Міллер зауважив, що США закликали Анрі та «інші ключові зацікавлені сторони в Гаїті досягти компромісу, який покладе край політичному глухому куту, що триває».
- Загострення на Гаїті почалося на початку березня 2024 року. Банди випустили з вʼязниці в столиці Гаїті сотні увʼязнених. Колишній поліцейський, а нині лідер місцевих банд Джиммі Шерізьє закликає чинного премʼєра країни Аріеля Анрі піти з посади — він прийшов до влади після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році. Раніше Анрі заявляв, що залишить пост у лютому 2024 року, але тепер стверджує, що вибори відкладуть до кінця серпня 2025 року. Увечері 8 березня озброєні банди атакували урядові будівлі, поліцейські дільниці, будівлю МВС і президентський палац у столиці Гаїті Порт-о-Пренс.