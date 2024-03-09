Джо Байден погодив фінансування частини уряду США до осені

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Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року (до 30 вересня).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Підписаний законопроєкт передбачає фінансування департаментів і агенцій федерального уряду США й охоплює половину бюджетних законопроєктів.

Тепер Конгресу США залишилося 22 березня схвалити другий пакет із шести законопроєктів про фінансування на весь рік. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоровʼя і соціальних служб.