Канада і Швеція відновлюють фінансування агентства ООН з допомоги палестинцям, попри триваюче розслідування

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Канада і Швеція відновлюють фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), хоча розслідування причетності деяких працівників агентства до нападу на Ізраїль досі триває.

Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хуссейн пояснив таке рішення важкою гуманітарною ситуацією в секторі Гази. Уряд Швеції пішов на такий крок з тих самих міркувань. Країна виділить UNRWA 200 мільйонів крон (приблизно €17,7 мільйона).

Для UNRWA це будуть перші країни-донори з моменту призупинки фінансування. Нещодавно голова агентства Філіп Ладзаріні казав, що UNRWA перебуває на межі ліквідації.