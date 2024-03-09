Канада і Швеція відновлюють фінансування агентства ООН з допомоги палестинцям, попри триваюче розслідування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канада і Швеція відновлюють фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), хоча розслідування причетності деяких працівників агентства до нападу на Ізраїль досі триває.
Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хуссейн пояснив таке рішення важкою гуманітарною ситуацією в секторі Гази. Уряд Швеції пішов на такий крок з тих самих міркувань. Країна виділить UNRWA 200 мільйонів крон (приблизно €17,7 мільйона).
Для UNRWA це будуть перші країни-донори з моменту призупинки фінансування. Нещодавно голова агентства Філіп Ладзаріні казав, що UNRWA перебуває на межі ліквідації.
- У січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA), які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази.
- Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування.
- У кінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів ХАМАС — у нападі брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з ХАМАС та інших угруповань. Тель-Авів стверджував, що поділився цими розвідданими з ООН.
- 5 лютого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу для розслідування діяльності UNRWA.
- 9 лютого UNRWA заявила, що деякі її співробітники зробили зізнання про співпрацю з ХАМАС під тиском — їх змусили дати свідчення в ізраїльських вʼязницях. Скільки було таких людей — не вказується, але у звіті агентства детально описані факти жорстокого поводження.