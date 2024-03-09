Премʼєр Польщі не збирається «закривати» кордон з Україною. Фермери анонсували протест по всій країні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польські фермери на переговорах із премʼєр-міністром Дональдом Туском не дійшли згоди задля припинення страйків. Тому фермери анонсують великий протест по всій країні.
Як передає «Радіо Свобода», на переговорах Туск сказав, що не збирається «закривати» кордон з Україною, але будет намагатися переконати Єврокомісію щодо «Зеленого курсу». Він пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.
Фермери незадоволені. Вони кажуть, що порозуміння з урядом немає, тому планують зупинити рух по всіх країні.
«Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, у кожній ґміні, в кожному повіті. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупинитися. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу», — заявив фермер Станіслав Барна після зустрічі з Туском.
Наступна зустріч у форматі «уряд—феремери» призначена на понеділок, 11 березня. У ній візьме участь приблизно 10 представників від аграріїв. На цій зустрічі мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.
- З кінця 2023 року фермери в Європі та Польщі протестують проти «Зеленого курсу» ЄС (European Green Deal), який накладає на фермерів низку обмежень. Польські фермери також блокують пункти пропуску на кордоні з Україною і не пропускають вантажівки. Вони заявляють про наплив дешевої сільськогосподарської продукції, яка не відповідає нормам ЄС, і вимагають заборону експорту.
- Україна ж заявляє, що агропродукція в Польщу не потрапляє, а йде транзитом.
- У березні 2024 року лунали заяви про можливе закриття кордону з Україною, однак в Мінекономіки України це спростували. 7 березня Туск заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.