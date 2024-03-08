Туреччина готова прийняти мирний саміт із залученням росії

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Президент Реджеп Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти мирний саміт щодо війни в Україні із запрошенням на нього росії.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас турецький лідер наголосив на підтримці територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Після цього Володимир Зеленський зазначив, що Україна не бачить представників Москви на саміті. За його словами, насамперед потрібно отримати результат — справедливий мир для України.

«Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім залучатимуть представників росії, які захочуть справедливого миру», — додав Зеленський.

Саміт миру

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Що таке Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: