Microsoft звинувачує російських хакерів у повторній спробі зламу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Корпорація Microsoft заявила про чергову хакерську атаку з боку російського угруповання Midnight Blizzard, відомого також як Nobelium, що повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії. Хакери намагалася зламати системи Microsoft, використовуючи викрадену в січні інформацію з корпоративної електронної пошти техногіганта.
Про це йдеться у блозі корпорації.
Російські хакери наполегливо і цілеспрямовано намагаються проникнути в системи Microsoft, одного з найбільших у світі виробників програмного забезпечення та ключового постачальника цифрових послуг та інфраструктури для уряду США.
«Останніми тижнями ми бачили докази того, що Midnight Blizzard використовує інформацію, раніше викрадену з наших систем корпоративної електронної пошти, щоб отримати або спробувати отримати неавторизований доступ. Це включало доступ до деяких сховищ вихідного коду і внутрішніх систем компанії», — йдеться в заяві Microsoft.
Водночас там запевнюють, що не знайшли жодних доказів того, що хакери змогли зламати клієнтські системи, розміщені на сервері Microsoft.
- Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тисячі кібератак на технологічні компанії. Вона ж причетна до масштабних атак на держустанови США у 2020 році, які провели через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Також Midnight Blizzard звинувачували у зламі поштового клієнта Outlook.