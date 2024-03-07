З листопада збільшилась кількість убивств росіянами українських військовополонених

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З листопада 2023 збільшилась кількість встановлених фактів убивств російськими окупантами українських військовополонених.

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в ефірі телемарафону.

З початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 фактів вбивств військовополонених. Ці випадки розслідують у рамках 19 кримінальних проваджень.

«Проте всі ми розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, й особливо збільшилась кількість таких фактів останнім часом — з листопада минулого року», — зазначив Лисенко.

Наразі є результативна робота з розслідування останніх фактів убивств росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Правоохоронці встановлюють як безпосередніх виконавців цих воєнних злочинів, так і причетність до них російських командирів.