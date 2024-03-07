З листопада збільшилась кількість убивств росіянами українських військовополонених
- Автор:
- Ліза Бровко
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З листопада 2023 збільшилась кількість встановлених фактів убивств російськими окупантами українських військовополонених.
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в ефірі телемарафону.
З початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 фактів вбивств військовополонених. Ці випадки розслідують у рамках 19 кримінальних проваджень.
«Проте всі ми розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, й особливо збільшилась кількість таких фактів останнім часом — з листопада минулого року», — зазначив Лисенко.
Наразі є результативна робота з розслідування останніх фактів убивств росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку.
Правоохоронці встановлюють як безпосередніх виконавців цих воєнних злочинів, так і причетність до них російських командирів.
- 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер. Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець вказує, що вбито щонайменше семеро полонених. Це четвертий випадок розстрілів полонених за останні тижні, які стали публічними. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників).