З населених пунктів на Куп’янському напрямку проведуть обовʼязкову й примусову евакуацію
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У деяких населених пунктах на Купʼянському напрямку проведуть примусову та обов’язкову евакуацію.
Таке рішення ухвалила Рада оборони Харківської області, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Евакуюватимуть у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, опікунами чи іншими людьми, які є законними представниками дітей. Евакуація відбуватиметься з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.
Є інформація, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 неповнолітніх, а у Вільхуватській — 51.
Також є рішення про обовʼязкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.
- Наприкінці лютого російські окупанти обстріляли Великий Бурлук на Харківщині. Тоді загинули дитина і 48-річний чоловік. Росіяни ледь не щодня обстрілюють населені пункти Харківщини, зокрема селище Великий Бурлук. У середині лютого там загинули пʼятеро людей через російський ракетний удар.
- Місяць тому у двох громадах Купʼянського району запровадили обовʼязкову евакуацію. Евакуюватися закликають родини з дітьми з Кіндрашівської та Куриливської громад.