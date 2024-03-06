Ілон Маск заявив, що не фінансує кампанію Трампа

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Американський Ілон Маск спростував припущення, що він фінансово підтримувати президентську кампанію Дональда Трампа.

Він написав у своїй соцмережі X, що не дає грошей жодному з кандидатів у президенти США.

Перед цим газета The New York Times написала про зустріч Дональда Трампа з Ілоном Маском і кількома донорами-республіканцями у Флориді, щоб знайти гроші для своєї передвиборчої кампанії. Також Трамп хоче зустрітися з Маском віч-на-віч.

Співрозмовники NYT казали, що підтримка Ілоном Маском Трампа залежатиме від його міграційної політики. Зараз Маск критикує Байдена через цю тему.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.

Серед кандидатів у президенти США від Республіканської партії зараз лідирує Дональд Трамп. Його головна суперниця Ніккі Гейлі завершила президентську кампанію і вибула з перегонів. Серед демократів лідерство тримає чинний президент США Джо Байден.