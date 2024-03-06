Клірик Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру за героїзацію російських окупантів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею Черкаської єпархії УПЦ МП за виправдовування російської агресії проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК), за що йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, протоієрей у своєму Facebook поширював російську пропаганду, заперечував воєнні злочини військ росії в Україні, прославлял окупантів, дискредитував українські війська, а також називав бійців бригади Нацгвардії «Азов» нацистами.
Свої дописи священник доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських ресурсів. Під час обшуку в його помешканні знайшли заборонену символіку.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
- Служба безпеки України другий рік систематично викриває представників УПЦ Московського патріархату на антиукраїнській діяльності. Підозри отримали десятки священників і митрополитів. Наприклад, митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав в лютому 2024 року четверту підозру.