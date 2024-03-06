NYT: Трамп зустрічався з Ілоном Маском у пошуках фінансування для своєї передвиборчої кампанії

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Дональд Трамп 3 березня зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома донорами-республіканцями у Флориді, щоб знайти гроші для своєї передвиборчої кампанії.

Про це пише The New York Times із посиланням на три джерела, які знайомі з перебігом зустрічі.

За словами співрозмовника NYT, Трамп похвалив Маска перед соратниками і сподівається незабаром зустрітися з ним віч-на-віч.

Поки незрозуміло, чи планує Маск підтримувати кампанію Трампа фінансово. Проте його нещодавні пости в соцмережах свідчать про те, що він вважає вкрай важливою поразку чинного президента Джо Байдена на виборах. Видання пише, що Маск дійсно дотримується цієї точки зору.

Маск критикував Байдена через міграційну політику й казав, що це «загрожує існуванню Штатів». Знайомий Маска сказав NYT, що важливим фактором підтримки Трампа для Маска стане саме його міграційна політика.

Але між Трампом і Маском у минулому були розбіжності, зокрема через вихід США з Паризької кліматичної угоди. Крім того, влітку 2022 року Маск і Трамп обмінялися взаємними образами.

Як зазначає NYT, Ілон Маск протягом багатьох років робив пожертви кандидатам від обох партій, але великих коштів не витрачав і розподіляв їх доволі рівномірно між демократами й республіканцями. Враховуючи розмір статків Маска, якщо він все ж таки вирішить підтримати Трампа, то може вивести його передвиборчу кампанію вперед.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.

Серед кандидатів у президенти США від Республіканської партії зараз лідирує Дональд Трамп. Серед демократів лідерство тримає чинний президент США Джо Байден.